Bisikletli sapık tahliye edildi

İstanbul Bahçelievler'de bisikletle dolaşarak kız çocuklarını taciz ettiği iddiasıyla yargılanan sanık, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

İstanbul'da kız çocuğunu sözlü olarak istismar ettiği öne sürülen sanık, "sarkıntılık suretiyle cinsel istismar" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

''AİLEM VE ÇOCUKLARIM VAR''

Bakırköy 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, cezaevinden görüntülü sistemle bağlanan Mecit G., "Ailem ve çocuklarım var. Bakmakla yükümlü olduğum kişiler var. Zor durumdayım. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığa takdir indirimi uygulanmaması gerektiğini savundu.

3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanığı ''sarkıntılık suretiyle cinsel istismar'' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI, TAHLİYE EDİLDİ

Cezada indirim uygulamayan mahkeme, tutuklulukta geçirilen süreyi göz önüne alarak tahliye kararı verdi.

AA