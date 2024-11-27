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Bitlis'te korkutan deprem

Bitlis'te korkutan deprem
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Bitlis'in merkez ilçesinde 4.3 büyüklüğünde ve yerin 8.71 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Bitlis'in merkez ilçesinde saat 05.50 sıralarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin 8.71 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

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