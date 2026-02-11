  1. Anasayfa
Biyogaz tesisinde facia: 3 işçi hayatını kaybetti

Güncelleme:

Amasya'da biyogaz tesisinde gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırılan 3 işçi hayatını kaybetti.

Suluova Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren Yüksel Enerji Biyogaz Tesisi'nde 3 işçinin gazdan zehirlendiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, acil sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri yapılan işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Şirket çalışanının temizleme amacıyla oksijen tüpüyle sisteme girmesi sonrasında kendisinden haber alınamaması neticesinde 2 çalışanın daha arkadaşlarını kurtarmak için tesise girmesiyle birlikte gaz zehirlenmesine mağruz kaldıklarını belirten Vali Önder Bakan, "3 vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağolsun. Allah rahmet eylesin. Gerekli adli ve idari tahkikat başlanıldı. Suluova ve Amasya'mıza başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

İHA

