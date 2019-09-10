BM raportörleri kayyımlar için Diyarbakır'a geliyor

İçişleri Bakanlığı'nın Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye eş başkanlarını görevlerinden uzaklaştırarak yerine kayyım atamasının ardından partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararıyla başlayan eylemler devam ederken, HDP Dış İlişkiler Komisyonu da uluslararası alanda harekete geçti.

Edinilen bilgilere göre Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi'yle temasa geçen komisyon, görevden uzaklaştırılan belediye eş başkanları ile 30 büyükelçiliğin ve uluslararası basın kuruluşlarının görüşmesini de sağladı. Bu kapsamda BM raportörleri Ekim ayı içerisinde Diyarbakır'a ziyaret gerçekleştirecek. Raportörler, bölgede belediyelerin durumuna dair gözlem ve temaslarda da bulunacak.