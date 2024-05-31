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Bodrum açıklarında can pazarı: Ölü ve kayıplar var

Bodrum açıklarında can pazarı: Ölü ve kayıplar var
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve batma tehlikesi geçiren bottan denize düşen 6 kaçak göçmenden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum açıklarında saat 02.36’da içinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve batma tehlikesi geçirdiği ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, bottaki 14 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenlerin, 6 arkadaşının denize düştüğünü söylemesi üzerine bölgeye Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına ait 1’er İnsansız Hava Aracı (İHA), 3 helikopter, 3 bot ve 2 dalış timi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada göçmenlerden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 

 

DHA

Etiketler Bodrum lastik bot kaçak göçmen
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