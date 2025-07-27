Bodrum açıklarında korku dolu anlar
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Muğla’nın Bodrum ilçesi Turgutreis açıklarında makine arızası yapan tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum Akyarlar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 8,5 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Bodrum Gümbet'e emniyetle yanaştırıldı.
İHA
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