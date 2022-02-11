Bodrum açıklarında korkutan deprem

Akdeniz'de Muğla'nın Bodrum ilçesi açıkları Gökova Körfezi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında saat 19.18'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gökova Körfezi'nde meydana gelen depremin 11.91 kilometre derinlikte oluştuğu bildirildi.

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ REVİZE ETTİ

Kandilli Rasathanesi ise 4.2 büyüklüğünde açıkladığı depremin büyüklüğünü 4.1 olarak revize etti.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gelişmelerin yakından takip edildiği ve deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisine yer verildi.