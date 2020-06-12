Bodrum katta sigara dolum tesisine baskın!

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütünle ilgili çalışma yaptı. Polis, çalışmasında merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan bir tütüncünün bodrum katındaki dairede kaçak üretim yaptığı bilgisini öğrendi. Bunun üzerine alınan arama kararının ardından adrese giden polis, bodrum katı açtığında hazır haldeki dolum tesisi ile karşılaştı. Bodrum katta, 2 adet ince ve kalın tütün kıyma makinesi, 450 adet yapıştırılmaya hazır bandrol, 16 bini sahte bandrollü toplam 29 bin adet makaron ele geçirildi.



Ele geçirilen malzemelere el koyan polisin, 1 şüpheliyi de gözaltına alarak hakkında gerekli yasal işlemi yaptığı öğrenildi.