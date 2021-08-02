Bodrum 'u da alevler sardı! 4 ayrı nokta alev alev

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gökpınar, Yukarı ve Aşağı Mazı mahalleleri ile Armutçuk mevkisinde orman yangınları sürüyor.

Aşağı Mazı Mahallesi boşaltılırken, çam ağaçları ve düşen kayalar nedeniyle ulaşımda çeşitli aksamalar yaşanıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gökpınar, Yukarı ve Aşağı Mazı mahalleleri ile Armutçuk mevkisinde orman yangınları sürüyor.

Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangınlara kesintisiz müdahalenin sürdüğü açıklandı.

EKİPLER ZORLUK ÇEKİYOR

Gökpınar, Aşağı Mazı ve Yukarı Mazı mahallerinde yanan çam ağaçlarının yola devrilmesi ve kaya parçalarını sürüklemesi nedeniyle zaman zaman ulaşım sağlanamıyor. Bu nedenle ekipler müdahalede güçlük çekiyor.

Yangın nedeniyle boşaltılan Aşağı Mazı Mahallesi'nin sakinleri, bölgedeki bazı turistik tesislere yerleştirildi.

ALEVLER TERMİK SANTRALE ULAŞMADI

Alevlerin Kemerköy Termik Santrali lojmanlarına yaklaşması üzerine güvenlik güçleri, yangın söndürme ve sağlık ekipleri bölgede hazır bekletildi ancak yangının bu noktaya gelmesi ekiplerin yoğun mücadelesiyle önlendi.

Çevrede önlem alan jandarma ekipleri, yangının etkili olduğu kritik noktalara uzman ekipler haricinde kimsenin girmesine izin vermiyor.