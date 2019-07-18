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  4. 18 Temmuz 2019 11:58

Bodrum'a gökyüzünden milyarlarca dolarlık jet yağdı

Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'a akın eden yerli ve yabancı zengin turistlerin özel jetleri Milas-Bodrum Havalimanı'nı doldurdu. Havalimanı yolcu uçaklarından fazla özel jetlere ev sahipliği yapıyor.

Bodrum'a gökyüzünden milyarlarca dolarlık jet yağdı
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Özel yat ve tekneleri ile gelen yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra, özel jetleri ile de gelen konuklarda her geçen yıl artış yaşanırken, Milas-Bodrum Havalimanı da yolcu uçaklarından fazla özel jetlere ev sahipliği yapıyor.

Günün her saati yoğun bir hava trafiğine sahne olan Milas-Bodrum Havalimanı, zaman zaman kalkış yapacak uçaklar inişler nedeniyle pistte beklemek ve kısa süreli rötar yapmak zorunda kalıyor.

Milas-Bodrum Havalimanının bir bölümü özel jetlere ayrılırken, milyon dolarlık özel yolcu jet uçakları yolcu taşıma kapasitesine göre birer servet değerinde.

KİRALAR DUDAK UÇUKLATIYOR

Günübirlik 7 kişilik bir özel jet’in günlük kirası uçuş mesafesine göre değişiyor. Ankara-İstanbul arası 7 kişilik hafif jetin uçuş kirası 30-35 bin TL’den başlıyor. 9 kişilik bir jet ise 45-50 bin TL arasında değişiyor.

 

 

Yeni Şafak

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