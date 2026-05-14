  Bodrum'da çocuk istismarı operasyonu: Telegram'dan görüntü satın alan 2 kişi tutuklandı

Muğla Bodrum’da Telegram üzerinden çocuk istismarı görüntüleri satın aldığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen siber operasyonun detayları belli oldu. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir internet uygulaması üzerinden çocuk istismarı görüntüleri satın aldığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada toplam 8 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Telegram Üzerinden Takip Başlatıldı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, popüler mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden çocuk istismarı içeriklerinin satıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik takibin ardından, bu yasa dışı görüntüleri satın aldıkları iddia edilen şahısların kimlikleri ve adresleri tek tek belirlendi.

Dijital Materyallere El Konuldu

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda suç unsuru taşıdığı değerlendirilen tüm telefon, bilgisayar ve harici depolama cihazları gibi dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

2 Kişi Cezaevine Gönderildi

Adli süreç kapsamında ilk etapta 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bugün adliyeye sevk edilen diğer 6 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geriye kalan şüpheliler hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Siber suçlarla mücadele ekiplerinin dijital veriler üzerindeki incelemeleri devam ediyor.

İHA

Etiketler Bodrum  Muğla çocuk istismarı siber operasyon Telegram siber suçlar Tutuklama haber Emniyet
