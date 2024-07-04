Bodrum'da iğrenç olay: Kızının arkadaşını istismar eden kaptan tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kızının arkadaşına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen tekne kaptanı Ö.D.K. (39), gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, tutuklandı.

Bodrum’da yaşayan kaptan Ö.D. K., kızı P.N.K. (17) ve kızının arkadaşı B.Y.B. (17) ile 28 Haziran'da kent merkezinde faaliyet gösteren mekana eğlenmeye gitti.

Ö.D.K., gecenin sonunda kızı ve onun arkadaşıyla Umurca'daki evine döndü. İddiaya göre, Ö.D. K., kızının uyumasının ardından sabaha karşı B.Y.B.'nin kaldığı odaya gidip, cinsel istismarda bulundu.

B.Y.B., durumu annesi S.B.'ye anlattı. Anne S.B., polise şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine polis, Ö.D. K.'yi gözaltına aldı. Ö.D. K., ifadesinde hakkındaki suçlamayı reddederek, "Ayrı odalarda yattık. İftiraya uğradım" dedi.

Polisteki, işlemlerinin ardından 30 Haziran'da adliyeye sevk edilen Ö.D. K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA