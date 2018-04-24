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  4. 24 Nisan 2018 13:28

Bodrum'da kedi yavrularını katlettiler !

Bodrum ilçesinde, çevreye bırakılan zehirli balıkları yiyen kedilerden 6'sı telef olurken, 5'i, hayvanseverler tarafından veterinere yetiştirilerek kurtarıldı. Hayvanseverler, olaya tepki gösterdi.

Bodrum'da kedi yavrularını katlettiler !
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Bodrum'a bağlı Akyarlar Mahallesi'nde bu sabah evlerinden çıkanlar, telef olmuş kedileri gördü.

Çevreye bırakılan zehirli balığı yiyen kedilerden 6'sının telef olduğu anlaşıldı.

Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği Başkanı olan evli ve iki çocuk annesi Hikmet Yıldız (68) ile hayvanseverler, 5 kediyi ise veterinere götürüp yaşama tutunmasını sağladı.

Dernek Başkanı Yıldız, "Böyle bir acımasızlık böyle bir vahşilik olamaz. Kaçıncı yüzyıldayız. Balıkların içine ve üstüne zehir koyarak sağa sola atmışlar. 6 kedi öldü, diğerlerini hayvanseverler kurtardı. Muğla Barosu Hayvan Hakları Sorumlusu avukat Vahit Çelik aracılığıyla jandarma ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bölgedeki kameraların incelenerek bunu yapan veya yapanların bulunmasını istedik. Ne yazık ki bu vahşete çocuklarımız da tanık oldu" dedi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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