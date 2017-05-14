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  4. 14 Mayıs 2017 16:29

Bodrum'da korkutan yangın

Tatil cenneti Bodrum'da bir diskoda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bodrum'da korkutan yangın
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Bodrum Gümbet Mahallesi'nde sezon hazırlığı yapılan bir diskoda kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Diskonun bitişiğindeki otele sıçrayan alevler kısa süreli paniğe neden olurken, yangın 1.5 saatte kontrol altına alındı.

Gümbet Mahallesi'ndeki Hemera Disko'da bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Sezon açılışı nedeniyle bakım ve onarım çalışması yapılan diskonun içinde kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar ses izolasyonundaki süngerleri tutuşturdu. Yangına Bodrum Belediyesi İtfaiye Amirliği'ne ait 4 itfaiye aracı ve 12 işçi müdahale etti. Diskonun bitişiğindeki Palm Garden Otel'e sıçrayan yangın 1.5 saatte kontrol altına alındı. Ahşap terastaki alevlere otel personeli ilk olarak yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Oteldeki bazı şezlonglar yanarken, yerli ve yabancı turistler otel dışına tahliye edildi.

Alevlerin birden büyümesiyle büyük çapta maddi hasar meydana geldiğini söyleyen Palm Garden Otel Genel Müdürü Mustafa Uğur, "Yangın hızla büyüdü ve otele sıçradı. Personelimizin hızlı müdahalesiyle faciadan döndük. Şans eseri yaralanan olmadı. Yanan yerlerin tamiratını yapacağız" dedi.
Otel ve disko çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
 














DHA

yangın , bodrum