Bodrum'da korkutan yangın
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilikte yangın çıktı. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Gündoğan Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın makilik ve otluk alandan alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmalarına havadan bir uçak da destek veriyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
AA
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