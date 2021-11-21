  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bodrum'daki yangın! 2 dönüm arazi kül oldu

Bodrum'daki yangın! 2 dönüm arazi kül oldu

Bodrum'daki yangın! 2 dönüm arazi kül oldu

Muğla Bodrum'da otluk ve makilik alanda çıkan yangın sonrası 2 dönüm alanın zarar gördüğü açıklandı.

Yalıkavak Mahallesi Küdür Yarımadası'nda otluk ve makilik alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, yayılma eğilimi gösterdi.

İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerine Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllüleri de destek verdi.

Ekipler, alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında 2 dönüm otluk ve makilik alanın kül olduğu belirtildi.

Etiketler yangın bodrum orman yangını yeşillik alan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Atatürk’ün hiç yayınlanmayan röportajı ortaya çıktı
Türk Lirası’ndaki değer kaybı için dikkat çeken yorum
Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş'ten kötü haber
AK Partili Binali Yıldırım'dan tepki çeken enflasyon yorumu
Güzel oyuncu Elçin Sangu'dan yıllar sonra gelen itiraf
KKTC'de hortum kabusu! Dev hortum böyle görüntülendi
AK Parti'den ''yüzde 50+1'' için kararını verdi
Meteoroloji uyardı: Hava buz kesecek, kar geliyor!
Fransa'da ''Sarı Yelekler'' yeniden sokağa indi!
''Erdoğan ittifak teklif etti, ama ben kabul etmedim''