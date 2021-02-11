Boğaziçi gözaltılarına destek için bekleyenlere de gözaltı

Duvara yazı yazdıkları gerekçesiyle dün sabah saatlerinde gözaltına alınan 5 üniversiteli için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bekleyen gruba polis müdahale etti.

Öğrenci Kolektifleri’nden yapılan açıklamaya göre, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Öte yandan Boğaziçi Avukat Koordinasyonu'ndan bugün yapılan açıklamada, çok sayıda öğrencinin evinin, polis olduklarını beyan eden kişilerce arandıkları ve ailelerin tehdit edildikleri iddia edildi.

Açıklamada, "Biz Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katılan öğrencilerin avukatları olarak, kolluk kuvvetleri tarafından tehdit amaçlı aranan aileler ve öğrenciler adına ayrı ayrı suç duyurusunda bulunacağımızı, konunun takipçisi olacağımızı, hak ihlallerine karşı tüm yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna bildiririz" denildi.

Açıklama şöyle:

"Boğaziçi Üniversitesi’ne “kayyum rektör” atanması nedeniyle yaklaşık bir aydır sürdürülen barışçıl protesto gösterilerinde 500’ün üzerinde öğrenci gözaltına alınmış, 11 öğrenci tutuklanmış, çok sayıda ev hapsi ve adli kontrol kararları verilmiştir. Gözaltı işleminin kendisi de dahil olmak üzere, sürecin her aşaması öğrencilerin temel hak ve özgürlüklerinin ihlali, kolluk kuvvetlerinin suç niteliğindeki eylemleri ile geçmiştir. Ters kelepçe, gaz sıkma, saatlerce aç susuz bekletme, darp, kötü muamele, taciz vb. uygulamalara ek olarak dün itibarıyla çok sayıda öğrencinin aileleri polis olduğunu beyan eden kişiler tarafından telefonla aranarak, ailenin davranışına göre, “çocuğunuzun psikolojisini merak ettik” ten “çocuğunuzun geleceğini karartırız” a evrilen tehditkar konuşmalar yapılmıştır.

Kolluk kuvvetlerinin bu eylemi hem öğrencilere hem de ailelerine karşı “suç” teşkil etmektedir.

Kolluk kuvvetleri, reşit bireyler olan üniversite öğrencilerine karşı , Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümlerinin ve Anayasa’nın Özel hayatın Gizliliği başlıklı 20. Maddesinin ihlal ederek suç işlemektedirler.

Ailelere karşı ise “tehdit” suçunu işlemektedirler.

Biz Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katılan öğrencilerin avukatları olarak, kolluk kuvvetleri tarafından tehdit amaçlı aranan aileler ve öğrenciler adına ayrı ayrı suç duyurusunda bulunacağımızı, konunun takipçisi olacağımızı, hak ihlallerine karşı tüm yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna bildiririz."



