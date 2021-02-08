Boğaziçi protestolarında 33 tutuklama talebi

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Kadıköy’de izinsiz gerçekleştirilen eylemlerde gözaltına alınan 61 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılık, ifadelerinin alınmasının ardından 33 yurttaşı tutuklama talebiyle, 20 yurttaşı ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
8 YURTTAŞ SERBEST
Savcılık, 8 kişiyi de ifade vermesinin ardından serbest bıraktı. Hakimliğe sevk edilen 53 yurttaşın nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorguları devam ediyor.
BERKİN ELVAN’IN ABLASI ÖZGE ELVAN DA SEVK EDİLDİ
Gazeteci Canan Coşkun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Berkin Elvan’ın ablası Özge Elvan’ın da tutuklama talebiyle sevk edildiğini belirtti.
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