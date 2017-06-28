Boğazına saplanan bıçakla hastaneye kaldırıldı

Konya'nın Seydişehir İlçesi'nde iddiaya göre alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 20 yaşındaki Yusuf D., 28 yaşındaki Fatih Y.'yi boğazından bıçakladı. Boynuna saplanan bıçakla hastaneye kaldırılan Fatih Y.'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, zanlı gözaltına alındı.



Olay, saat 23.30 sıralarında Seydişehir-Antalya Çevre Yolu Kuğulu Park girişinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet olduğu öğrenilen Fatih Y. ile Yusuf D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf D. yanında bulunan bıçakla Fatih Y.'yi boğazından bıçakladı. Yusuf D. olay yerinden kaçarken, bıçak Fatih Y.'nin boğazına saplandı. Boğazına saplanan bıçakla ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatih Y., ilk tedavinin ardından Konya'ya sevk edildi. Olaydan sonra kaçan Yusuf D. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.









