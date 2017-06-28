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  4. 28 Haziran 2017 09:20

Boğazına saplanan bıçakla hastaneye kaldırıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde borç meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi boğazından bıçaklandı.

Boğazına saplanan bıçakla hastaneye kaldırıldı
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Konya'nın Seydişehir İlçesi'nde iddiaya göre  alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 20 yaşındaki Yusuf D., 28 yaşındaki Fatih Y.'yi boğazından bıçakladı. Boynuna saplanan bıçakla hastaneye kaldırılan Fatih Y.'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, zanlı  gözaltına alındı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Seydişehir-Antalya Çevre Yolu Kuğulu Park girişinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet olduğu öğrenilen Fatih Y. ile Yusuf D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf D. yanında bulunan bıçakla Fatih Y.'yi boğazından bıçakladı. Yusuf D. olay yerinden kaçarken, bıçak Fatih Y.'nin boğazına saplandı. Boğazına saplanan bıçakla ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatih Y., ilk tedavinin ardından Konya'ya sevk edildi. Olaydan sonra kaçan Yusuf D. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.




DHA

borç , bıçaklı kavga