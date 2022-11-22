Boğazını kesip 27 kez bıçaklamıştı! Anne katilinin cezası belli oldu

Kocaeli'de annesinin boğazını keserek 27 kez bıçaklayan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2015 yılında D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana gelen olayda, seyir halinde olan aracın arka koltuğunda oturan Onur Ö. yanındaki annesi Serpil E.'nun boğazını keserek 27 kez bıçaklamış, aracın ön koltuğunda oturan İfaket E.'yi de defalarca bıçaklayarak yaralamıştı. Anne Serpil E. hayatını kaybederken, E. ise ağır yaralanmıştı. Olay anında panik olan aracın sürücüsü Işık G.'nin kaza yapması neticesinde olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Sanığın Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanması devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Onur Ö. avukatı Ozan C. ve mağdur İfaket E. katıldı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavisi biten ve cezaevine gönderilen Onur Ö.'nün akli dengesini tam olduğu belirtildi. İfaket E. şikayetinin devam ettiğini söyleyerek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

MÜEBBET HAPİSLE CEZALANDIRILDI

Mahkeme heyeti, sanığın anne Serpil E.'ye karşı işlemiş olduğu "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, İfaket E.'e karşı işlediği suçtan 10 yıl hapis ve Işık G.'ye karşı işlediği "Kasten yaralama" suçundan 1 ay 7 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

İHA