Boksör turistten VIP şoföre telefon şarjı dayağı! Talihsiz şoför ölümden döndü!

Antalya'da VIP transfer hizmeti sağlayan tur şoförü M.Ö., aracına aldığı Litvanyalı profesyonel boksör R.K. tarafından "telefon şarjı" meselesi yüzünden öldüresiye darbedildi. Seyir halindeyken saldırıya uğrayan şoför, büyük bir faciadan dönüldüğünü belirtti.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Emekli olduktan sonra kendi aracıyla tur şoförlüğü yapan M.Ö., çalıştığı firmanın yönlendirmesiyle Litvanyalı boksör R.K.'yi otelden alarak yola çıktı.

İddiaya göre alkollü olan turist, telefonunu şarj etmesi için şoföre verdi. Yolun kalabalık olması ve talebi tam anlayamaması nedeniyle işlemi gerçekleştiremeyen M.Ö., bir anda başına inen profesyonel yumruklarla neye uğradığını şaşırdı.

"Aracı Güçlükle Durdurdum"

Yaklaşık 70-80 km hızla giderken saldırıya uğrayan M.Ö., kontrolü kaybetmemek için büyük çaba sarf ettiğini belirtti. Aracı sağa çekmeyi başaran talihsiz şoför, emniyet kemerini çözüp aşağı inmek isterken boksörün saldırısı dışarıda da devam etti. Çevredekilerin ve emniyet güçlerinin müdahalesiyle sonlanan olayda, M.Ö. ağır yaralı olarak Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

"Boks Şampiyonu Olduğunu Polisten Öğrendim"

Hastanede tedavi altına alınan şoför, saldırganın kimliğini öğrenince ikinci bir şok yaşadı. Polislerin "İyi kurtulmuşsun" diyerek resmini gösterdiği saldırganın profesyonel bir boks şampiyonu olduğunu öğrenen M.Ö., "Allah’ıma şükrediyorum, ölümden döndüm. Bunların sivil vatandaşlara vurma hakkı yoktur" dedi. Yaşadığı travma sonrası sadaka verdiğini belirten şoför, darp raporu alarak şikayetçi oldu.

Hukuki Süreç Uluslararası Boyuta Taşınıyor

M.Ö.'nün avukatı Cemal Karaca, saldırganın profesyonel boksör olmasının yargı sürecinde "silah sayılması" yönünde talepte bulunacaklarını ifade etti.

Mağdur şoför ise boksörün lisansının iptal edilmesi için uluslararası insan hakları mahkemesine başvuracağını ve davanın sonuna kadar takipçisi olacağını vurguladı.

İHA