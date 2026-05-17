  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Boksör turistten VIP şoföre telefon şarjı dayağı! Talihsiz şoför ölümden döndü!

Boksör turistten VIP şoföre telefon şarjı dayağı! Talihsiz şoför ölümden döndü!

Güncelleme:

Antalya'da VIP transfer hizmeti sağlayan tur şoförü M.Ö., aracına aldığı Litvanyalı profesyonel boksör R.K. tarafından "telefon şarjı" meselesi yüzünden öldüresiye darbedildi. Seyir halindeyken saldırıya uğrayan şoför, büyük bir faciadan dönüldüğünü belirtti.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Emekli olduktan sonra kendi aracıyla tur şoförlüğü yapan M.Ö., çalıştığı firmanın yönlendirmesiyle Litvanyalı boksör R.K.'yi otelden alarak yola çıktı.

İddiaya göre alkollü olan turist, telefonunu şarj etmesi için şoföre verdi. Yolun kalabalık olması ve talebi tam anlayamaması nedeniyle işlemi gerçekleştiremeyen M.Ö., bir anda başına inen profesyonel yumruklarla neye uğradığını şaşırdı.

"Aracı Güçlükle Durdurdum"

Yaklaşık 70-80 km hızla giderken saldırıya uğrayan M.Ö., kontrolü kaybetmemek için büyük çaba sarf ettiğini belirtti. Aracı sağa çekmeyi başaran talihsiz şoför, emniyet kemerini çözüp aşağı inmek isterken boksörün saldırısı dışarıda da devam etti. Çevredekilerin ve emniyet güçlerinin müdahalesiyle sonlanan olayda, M.Ö. ağır yaralı olarak Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

"Boks Şampiyonu Olduğunu Polisten Öğrendim"

Hastanede tedavi altına alınan şoför, saldırganın kimliğini öğrenince ikinci bir şok yaşadı. Polislerin "İyi kurtulmuşsun" diyerek resmini gösterdiği saldırganın profesyonel bir boks şampiyonu olduğunu öğrenen M.Ö., "Allah’ıma şükrediyorum, ölümden döndüm. Bunların sivil vatandaşlara vurma hakkı yoktur" dedi. Yaşadığı travma sonrası sadaka verdiğini belirten şoför, darp raporu alarak şikayetçi oldu.

Hukuki Süreç Uluslararası Boyuta Taşınıyor

M.Ö.'nün avukatı Cemal Karaca, saldırganın profesyonel boksör olmasının yargı sürecinde "silah sayılması" yönünde talepte bulunacaklarını ifade etti.

Mağdur şoför ise boksörün lisansının iptal edilmesi için uluslararası insan hakları mahkemesine başvuracağını ve davanın sonuna kadar takipçisi olacağını vurguladı.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Tankerle su taşınan Sülüklü Göl küllerinden doğdu
Tankerle su taşınan Sülüklü Göl küllerinden doğdu
Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı! İşte geceye damga vuran anlar
Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı! İşte geceye damga vuran anlar
Balık tutarken fark ettiler: İstanbul'da kaçak boru hattı skandalı!
Balık tutarken fark ettiler: İstanbul'da kaçak boru hattı skandalı!
Parkta elleri kanlı halde bulundu; vahşet ortaya çıktı!
Parkta elleri kanlı halde bulundu; vahşet ortaya çıktı!
Türkiye'nin en iyi içecekleri açıklandı! Türk kahvesi veya çay diyenler yanıldı
Türkiye'nin en iyi içecekleri açıklandı! Türk kahvesi veya çay diyenler yanıldı
Ünlü çiftten kötü haber: 8 yıllık evlilik tek celsede bitti!
Ünlü çiftten kötü haber: 8 yıllık evlilik tek celsede bitti!
Türkiye'nin en büyük hayvan pazarında hareketlilik başladı
Türkiye'nin en büyük hayvan pazarında hareketlilik başladı
Sokak ortasında kan donduran görüntüler: Sopayla başına defalarca vurdular!
Sokak ortasında kan donduran görüntüler: Sopayla başına defalarca vurdular!
Etiketler Litvanyalı boksör boksör VIP VIP transfer şoföre saldırı saldırı antalya boksör dayağı asayiş darp Serik Devlet Hastanesi devlet hastanesi turizm video
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
MİT'ten ajan avı! Casusluk ağı çökertildi; 7 kişi tutuklandı MİT'ten ajan avı! Casusluk ağı çökertildi; 7 kişi tutuklandı Şehirler arası yolcu otobüslerinde yeni dönem: Kuruşu kuruşuna iade edilecek! Şehirler arası yolcu otobüslerinde yeni dönem: Kuruşu kuruşuna iade edilecek! İstanbul'daki çocuk cinayetinde çocu kaktil zanlılarını suç makinesi çıktı! İstanbul'daki çocuk cinayetinde çocu kaktil zanlılarını suç makinesi çıktı! İstanbul'da kaybolan kadını boğup, cesedini parçalayıp Kırşehir'e gömmüşler! İstanbul'da kaybolan kadını boğup, cesedini parçalayıp Kırşehir'e gömmüşler! Milyonlarca öğrenciye müjde: Öğrenci affı Meclis yolunda! İşte tüm başvuru şartları ve kapsamı... Milyonlarca öğrenciye müjde: Öğrenci affı Meclis yolunda! İşte tüm başvuru şartları ve kapsamı... Ünlü çiftten kötü haber: 8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Ünlü çiftten kötü haber: 8 yıllık evlilik tek celsede bitti! MSB'den ''Seferberlik Emri'' SMS'leri için beklenen açıklama geldi MSB'den ''Seferberlik Emri'' SMS'leri için beklenen açıklama geldi Emtia uzmanı Zafer Ergezen'den altın ve gümüşte yeni tahminler Emtia uzmanı Zafer Ergezen'den altın ve gümüşte yeni tahminler Cem Küçük’ten gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şoke eden iddialar Cem Küçük’ten gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şoke eden iddialar Mezarlıkta kan donduran olay! Varilin içinden 21 cenin çıktı! Mezarlıkta kan donduran olay! Varilin içinden 21 cenin çıktı!
Doğadan topladığı bitki hayatını kararttı: 699 bin TL ceza! Doğadan topladığı bitki hayatını kararttı: 699 bin TL ceza! Parkta elleri kanlı halde bulundu; vahşet ortaya çıktı! Parkta elleri kanlı halde bulundu; vahşet ortaya çıktı! İstanbul'da kentsel dönüşüm yıkımı kabusa dönüştü! İstanbul'da kentsel dönüşüm yıkımı kabusa dönüştü! Türkiye'nin en iyi içecekleri açıklandı! Türk kahvesi veya çay diyenler yanıldı Türkiye'nin en iyi içecekleri açıklandı! Türk kahvesi veya çay diyenler yanıldı Fatma Soydaş’tan ''açılacak mısın'' sorusuna olay yanıt Fatma Soydaş’tan ''açılacak mısın'' sorusuna olay yanıt Erdoğan'dan kulisleri sallayacak yeni transfer sinyali Erdoğan'dan kulisleri sallayacak yeni transfer sinyali Kavurucu yaza hazır ol Türkiyem! Tarihin en güçlü 'Süper El Nino"su geliyor Kavurucu yaza hazır ol Türkiyem! Tarihin en güçlü 'Süper El Nino"su geliyor Tatil cennetinde kabus: Köpek balığı saldırısı can aldı Tatil cennetinde kabus: Köpek balığı saldırısı can aldı Yoğun bakıma alınmıştı: Kadir İnanır'ın son sağlık durumu açıklandı Yoğun bakıma alınmıştı: Kadir İnanır'ın son sağlık durumu açıklandı Sokak ortasında dehşet: Silahla vurulan kadın berbere sığındı! Sokak ortasında dehşet: Silahla vurulan kadın berbere sığındı!