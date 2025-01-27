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Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı

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Kartalkaya’daki otel yangını soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Bolu Belediye Başkan yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür vekili ve bir itfaiye personeli tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma çerçevesinde daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel'in sahibi H.E., şirketin genel müdürü E.A. ve otel müdürü Z.Y.'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

TUTUKLANAN KİŞİ SAYISI 19'A YÜKSELDİ

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı S.G., İtfaiye Müdür Vekili ile itfaiye eri da akşam saatlerinde tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. S.G, ile İtfaiye Müdür vekili ve bir itfaiye personeli tutuklandı.

Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gazelle Otel Genel Müdürü A.D.'nin de tutuklanmasına karar verildi.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 19'a yükseldi.

Öte yandan Gazelle Otel'den yapılan açıklamada, otelin geçici süreyle kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

İHA

Etiketler kartalkaya bolu belediye başkan yardımcısı yangın
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