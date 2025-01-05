Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu’da yaşayan Suriyelilerle ilgili olarak "tabelaları bir gecede kaldırdım, ruhsatlarını da hukuksuz bir şekilde iptal ettim. O zamanki güçle dava da açamadılar. Şu an Bolu'da bir tane Arapça tabela yok”demişti.

Özcan konuşmasının devamında “Yeterince gidiş olmadığını görünce, yine kendim hukukçuyum, nikah ücretlerine, sularına zam yaptım. Bu da yasal değildi. Bunun da idari mahkemeden döneceğini biliyordum. Tarife yürürlüğe girmeden döndü zaten” ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma başlatıldı

Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentteki Suriyeli esnafın Arapça tabelalarını 'bir gecede kaldırdığını, ruhsatlarını da hukuksuz' bir şekilde iptal ettiğini açıklamıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma açıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" dedi.