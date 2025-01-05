  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
Güncelleme:

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu’da yaşayan Suriyelilerle ilgili olarak "tabelaları bir gecede kaldırdım, ruhsatlarını da hukuksuz bir şekilde iptal ettim. O zamanki güçle dava da açamadılar. Şu an Bolu'da bir tane Arapça tabela yok”demişti.

Özcan konuşmasının devamında “Yeterince gidiş olmadığını görünce, yine kendim hukukçuyum, nikah ücretlerine, sularına zam yaptım. Bu da yasal değildi. Bunun da idari mahkemeden döneceğini biliyordum. Tarife yürürlüğe girmeden döndü zaten” ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma başlatıldı

Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentteki Suriyeli esnafın Arapça tabelalarını 'bir gecede kaldırdığını, ruhsatlarını da hukuksuz' bir şekilde iptal ettiğini açıklamıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma açıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Etiketler bolu bolu büyükşehir belediye başkanı tanju özcan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Narin cinayetinde yeni iddia: ''Başka ihtimal yok'' Narin cinayetinde yeni iddia: ''Başka ihtimal yok'' Survivor 2025'e veda eden ilk yarışmacı belli oldu Survivor 2025'e veda eden ilk yarışmacı belli oldu Marmaris'te toprak kayması: Araçlar içindeki çok sayıda vatandaş mahsur kaldı Marmaris'te toprak kayması: Araçlar içindeki çok sayıda vatandaş mahsur kaldı Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt katılmak istediği partiyi açıkladı Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt katılmak istediği partiyi açıkladı Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta yeni yılın ikinci zammı geliyor! Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta yeni yılın ikinci zammı geliyor! Murat Övüç ''dini değerleri aşağıladığı'' gerekçesiyle gözaltına alındı Murat Övüç ''dini değerleri aşağıladığı'' gerekçesiyle gözaltına alındı Çanakkale'de geçiş garantisinin 1 yıllık bedeli belli oldu: 281 milyon Euro! Çanakkale'de geçiş garantisinin 1 yıllık bedeli belli oldu: 281 milyon Euro! Fotoğraf çekilirken göle düşen küçük kızın peşinden suya böyle atladı Fotoğraf çekilirken göle düşen küçük kızın peşinden suya böyle atladı İstanbul'da Büyükçekmece'nin sadece 1,5 metre derinliklerinde korkutan manzara İstanbul'da Büyükçekmece'nin sadece 1,5 metre derinliklerinde korkutan manzara Ferdi Tayfur'un cenazesindeki küfürlü kavgada ikinci perde Ferdi Tayfur'un cenazesindeki küfürlü kavgada ikinci perde
O 58 yaşında ve 33 yıldır sadece aynı şeyi yiyor... O 58 yaşında ve 33 yıldır sadece aynı şeyi yiyor... Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan öğrencilere ''üniversiteye gitmeyin'' dedi Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan öğrencilere ''üniversiteye gitmeyin'' dedi Balıkçı tezgahındaki 46 milyon TL'lik devi gören dönüp bir daha baktı Balıkçı tezgahındaki 46 milyon TL'lik devi gören dönüp bir daha baktı Hem emeklilikleri iptal olacak hem de aldıkları maaşları SGK'ya iade edecekler! Hem emeklilikleri iptal olacak hem de aldıkları maaşları SGK'ya iade edecekler! Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak bir transfer daha Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak bir transfer daha 65 yaş aylığı, kıdem tazmiantı, bedelli askerlik, engelli aylığı, evde bakım maaşı... 65 yaş aylığı, kıdem tazmiantı, bedelli askerlik, engelli aylığı, evde bakım maaşı... Türkiye'den ülkelerine dönen Suriyeliler için yeni adım Türkiye'den ülkelerine dönen Suriyeliler için yeni adım Suriye'nin devrik eski lideri Esad'ın hain Türkiye planı deşifre oldu Suriye'nin devrik eski lideri Esad'ın hain Türkiye planı deşifre oldu Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'dan müjdeli haber Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'dan müjdeli haber