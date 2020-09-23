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  4. 23 Eylül 2020 13:20

Bolu Dağı çift yönlü olarak ulaşıma kapandı

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde zift yüklü tanker otomobile çarparak devrildi. 3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle Bolu Dağı ulaşıma kapandı.

Bolu Dağı çift yönlü olarak ulaşıma kapandı
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Kaza saat 09.00 sıralarında, Bolu Dağı D-100 kara yolu geçişi Bakacak mevkisinde meydana geldi.

İstanbul yönüne giden zift yüklü tanker, aynı istikamette ilerleyen otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazada, tanker sürücüsü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tankerde bulunan zift yola akarken, Bolu Dağı’nın Ankara ve İstanbul yönleri ulaşıma kapatıldı.

Tankerin yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ankara ve İstanbul yönüne giden araçlar TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişine yönlendirildi. D-100 kara yolundaki araçlar ise yolun açılmasını beklemeye başladı.

DHA

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