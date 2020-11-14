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  4. 14 Kasım 2020 17:51

Bolu Dağı'nda sis nedeniyle göz gözü görmüyor

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan sis, trafiği olumsuz etkilerken görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nda sis nedeniyle göz gözü görmüyor
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İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan D-100 yolunun Bolu Dağı mevkisinde sis etkili oldu. Bolu Dağı'nın Seymenler, Bakacak ve Karanlıkdere mevkiilerinde sabah erken saatlerde başlayan sis, gün boyu devam etti.

Sis nedeniyle görüş uzaklığı, zaman zaman 10 metreye kadar düştü. Bolu Dağı'nı kullanan sürücüler, araçlarının sis farlarını yakarak, düşük hızda ilerledi.

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