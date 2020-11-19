Bolu'da ahşap ev küle döndü

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Çobukköy'ün Seki Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fatma Giren'e (65) ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Göynük Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol