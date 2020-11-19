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  4. 19 Kasım 2020 22:23

Bolu'da ahşap ev küle döndü

Bolu'nun Göynük ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.

Bolu'da ahşap ev küle döndü
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Çobukköy'ün Seki Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fatma Giren'e (65) ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Göynük Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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