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Bolu'da bir deprem daha!

Bolu'da bir deprem daha!
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AFAD, Bolu'nun Merkez ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Bolu'nun Merkez ilçesinde, saat 19.36'da, 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7.1 kilometre derinliğinde yaşandı.

BOLU 4,8'LE SALLANMIŞTI
Bolu'da saat 13.55'te 8,13 kilometre derinlikte 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem kentte paniğe neden olurken, il genelinde eğitim ve öğretime yarın için ara verildiği bildirilmişti.

Etiketler bolu deprem boluda deprem
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