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  4. Bolu'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Bolu'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Bolu'da, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada Mustafa Ö. yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, D-100 kara yolu Abant kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne giden Emrah Durkan'ın kullandığı otomobil, kavşaktan dönen Sedat Gıvan yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçların hurdaya döndüğü kazada Sedat Gıvan'ın otomobilinde bulunan Mustafa Ö., yola fırladı. Ö., kaza yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobilde bulunan Hasan Durkan ile sürücüler ise yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Mustafa Ö.'in cansız bedeni, morga kaldırılırken, bölgeye gelen yakınları ise gözyaşı döktü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler bolu kaza trafik kazası
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