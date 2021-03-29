  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bolu'da FETÖ operasyonu

Bolu'da FETÖ operasyonu

Bolu merkezli 5 ilde yapılan FETÖ/PYD operasyonları sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorguları sürüyor.

DHA’nın haberine göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 ilde, 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Operasyon düzenleyen polis ekipleri, özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan E.E ile eski astsubay Y.E.Y.’yi Bolu'da, görevden uzaklaştırılan astsubay E.G Balıkesir'de, aktif görevdeki uzman çavuş H.Ç.’yi Gaziantep'te, herhangi bir çalışma kaydı bulunmayan Z.K.’yi Edirne'de, aktif görevdeki uzman çavuş K.G.’yi de Ankara'da yakaladı.

Etiketler gözaltı operasyon tutuklama bolu fetö pdy
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkelerin listesi
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık geliri ortaya çıktı
Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemi kurtarıldı
Lebaleb kongreye katılan vekil koronavirüse yakalandı
AK Partili Özlem Zengin Ülke TV'den kovuldu mu?
Yılın en iyi akıllı telefonu belli oldu!
Canlı yayında olay itiraf: ''Konferans salonunun tuvaletinde ilişkiye girdik''
Doktorlar açıkladı! Karadeniz'deki vaka artışının iki nedeni
Kabine toplantısı öncesi yasak sinyali! ''Sert tedbirler'' geliyor
Zehra Çilingiroğlu'nun son hali şaşırttı!