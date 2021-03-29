Bolu'da FETÖ operasyonu

Bolu merkezli 5 ilde yapılan FETÖ/PYD operasyonları sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorguları sürüyor.

DHA’nın haberine göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 ilde, 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Operasyon düzenleyen polis ekipleri, özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan E.E ile eski astsubay Y.E.Y.’yi Bolu'da, görevden uzaklaştırılan astsubay E.G Balıkesir'de, aktif görevdeki uzman çavuş H.Ç.’yi Gaziantep'te, herhangi bir çalışma kaydı bulunmayan Z.K.’yi Edirne'de, aktif görevdeki uzman çavuş K.G.’yi de Ankara'da yakaladı.