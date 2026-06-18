  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bolu'da gece yarısı sürprizi... İnsanlar ortadan çekilince ortaya o çıktı!

Bolu'da gece yarısı sürprizi: Nadir görülen su samuru kamerada

Güncelleme:

Bolu'nun Yeniçağa Gölü'nde gece saatlerinde nadir rastlanan bir su samuru cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İnsanların el ayak çekmesinin ardından kurbağa sesleri eşliğinde gölde yüzen sevimli canlının o özel anları bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yeniçağa ilçesinde, gece saatlerinde eşine az rastlanır bir doğa olayı yaşandı. Yeniçağa Gölü kıyısında gezinen bir vatandaş, suyun yüzeyinde hareket eden gizemli bir canlı fark etti. Yapılan dikkatli incelemede, kurbağa sesleri eşliğinde gölde yüzen bu canlının nadir görülen türlerden biri olan su samuru olduğu anlaşıldı.

İnsanlar Çekildi, Doğa Canlandı

Gün boyu insan hareketliliğine sahne olan göl kıyısı, gece yarısı sessizliğe bürünmesiyle asıl sahiplerine kaldı. Suyun yüzeyinde oldukça rahat tavırlarla yüzen su samuru, doğanın ne kadar zengin ve gizemli bir ekosisteme sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

O Anlar Cep Telefonu Kamerasına Yansıdı

Nadir rastlanan bu anlara şahitlik eden çevredeki bir vatandaş, o eşsiz dakikaları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, sevimli su samurunun göl yüzeyinde bir süre yüzerek avlandığı, ardından usulca suya dalarak gecenin karanlığında gözden kaybolduğu anlar yer aldı. Bölge halkı tarafından büyük ilgi gören bu görüntüler, Bolu'nun yaban hayatı zenginliğini de bir kez daha kanıtlamış oldu.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

''Özgür Özel yeni bir parti kurarsa...'' seçim anketi açıklandı! Sonuçlar olay olacak!
''Özgür Özel yeni bir parti kurarsa...'' seçim anketi açıklandı! Sonuçlar olay olacak!
Ece İrtem'in şoke eden ölümünde yeni ayrıntı! Eğlence mekanı çalışanının ifadesi ortaya çıktı
Ece İrtem'in şoke eden ölümünde yeni ayrıntı! Eğlence mekanı çalışanının ifadesi ortaya çıktı
Meteoroloji'den 19 ilimiz için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor!
Meteoroloji'den 19 ilimiz için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor!
Survivor'dan elenen Nefise Karatay'dan canlı yayına damgasını vuran itiraf
Survivor'dan elenen Nefise Karatay'dan canlı yayına damgasını vuran itiraf
SGK Uzmanı ''Tablo netleşti'' diyerek açıkladı: İşte emekli ve memurun zam oranı
SGK Uzmanı ''Tablo netleşti'' diyerek açıkladı: İşte emekli ve memurun zam oranı
SONAR'ın ''Özgür Özel'in yeni partisi'' anketi sonuçlandı! Tüm denklemler bozulacak!
SONAR'ın ''Özgür Özel'in yeni partisi'' anketi sonuçlandı! Tüm denklemler bozulacak!
İspanyollar, Aksaray'ın gizli hazinesini keşfetti! Üretim için kolları sıvadılar
İspanyollar, Aksaray'ın gizli hazinesini keşfetti! Üretim için kolları sıvadılar
Ne Ege, ne Marmara ne Kardeniz ne de Akdeniz! Burası tüm renklerinin buluştuğu gizli bir cennet!
Ne Ege, ne Marmara ne Kardeniz ne de Akdeniz! Burası tüm renklerinin buluştuğu gizli bir cennet!
Etiketler bolu Yeniçağa Gölü su samuru doğa nadir hayvan türleri Yeniçağa yaban hayatı video
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenerbahçe'nin merakla beklenen yeni teknik direktörü belli oldu Fenerbahçe'nin merakla beklenen yeni teknik direktörü belli oldu SONAR'ın ''Özgür Özel'in yeni partisi'' anketi sonuçlandı! Tüm denklemler bozulacak! SONAR'ın ''Özgür Özel'in yeni partisi'' anketi sonuçlandı! Tüm denklemler bozulacak! SGK Uzmanı ''Tablo netleşti'' diyerek açıkladı: İşte emekli ve memurun zam oranı SGK Uzmanı ''Tablo netleşti'' diyerek açıkladı: İşte emekli ve memurun zam oranı Ece İrtem'in şoke eden ölümünde yeni ayrıntı! Eğlence mekanı çalışanının ifadesi ortaya çıktı Ece İrtem'in şoke eden ölümünde yeni ayrıntı! Eğlence mekanı çalışanının ifadesi ortaya çıktı ''Öldüren kumpir'' davasında mahkemeden ''pes'' dedirten tazminat kararı ''Öldüren kumpir'' davasında mahkemeden ''pes'' dedirten tazminat kararı Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL para cezasına çarptırıldı Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL para cezasına çarptırıldı Eski AK Partili isimden çok konuşulacak Erdoğan ve Akın Gürlek iddiası! Eski AK Partili isimden çok konuşulacak Erdoğan ve Akın Gürlek iddiası! TRT dizisinin setine polis operasyonu: Başrol oyuncusu gözaltına alındı TRT dizisinin setine polis operasyonu: Başrol oyuncusu gözaltına alındı Chobani yerine Kobani demişti... Fatih Altaylı'ya stadyum yasağı geldi! Chobani yerine Kobani demişti... Fatih Altaylı'ya stadyum yasağı geldi! Eylem Çelik'ten Mehmet Ali Erbil'e skandal suçlama: Uzaklaştırma kararı aldırdı! Eylem Çelik'ten Mehmet Ali Erbil'e skandal suçlama: Uzaklaştırma kararı aldırdı!
Üniversitede 3 milyar TL'lik yolsuzluk skandalı: Çok sayıda araç ve taşınmaza el konuldu Üniversitede 3 milyar TL'lik yolsuzluk skandalı: Çok sayıda araç ve taşınmaza el konuldu Meteoroloji'den 19 ilimiz için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor! Meteoroloji'den 19 ilimiz için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor! Survivor'dan elenen Nefise Karatay'dan canlı yayına damgasını vuran itiraf Survivor'dan elenen Nefise Karatay'dan canlı yayına damgasını vuran itiraf iPhone, iPad, MacBook, AirPods... Apple'ın tüm cihazları için kötü haber geldi! iPhone, iPad, MacBook, AirPods... Apple'ın tüm cihazları için kötü haber geldi! Motorine üst üste 3 indirim sonrası şimdi de benzine indirim geliyor Motorine üst üste 3 indirim sonrası şimdi de benzine indirim geliyor 5 muhtemel adaylı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuçlar 5 muhtemel adaylı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuçlar Ne Ege, ne Marmara ne Kardeniz ne de Akdeniz! Burası tüm renklerinin buluştuğu gizli bir cennet! Ne Ege, ne Marmara ne Kardeniz ne de Akdeniz! Burası tüm renklerinin buluştuğu gizli bir cennet! ABD ile İran anlaştı, imzalar atıldı, 14 maddelik anlaşma şartları açıklandı! ABD ile İran anlaştı, imzalar atıldı, 14 maddelik anlaşma şartları açıklandı! İBB Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı evinin önünden kaçırıldı! İBB Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı evinin önünden kaçırıldı! İspanyollar, Aksaray'ın gizli hazinesini keşfetti! Üretim için kolları sıvadılar İspanyollar, Aksaray'ın gizli hazinesini keşfetti! Üretim için kolları sıvadılar