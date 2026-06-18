Bolu'da gece yarısı sürprizi: Nadir görülen su samuru kamerada

Bolu'nun Yeniçağa Gölü'nde gece saatlerinde nadir rastlanan bir su samuru cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İnsanların el ayak çekmesinin ardından kurbağa sesleri eşliğinde gölde yüzen sevimli canlının o özel anları bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yeniçağa ilçesinde, gece saatlerinde eşine az rastlanır bir doğa olayı yaşandı. Yeniçağa Gölü kıyısında gezinen bir vatandaş, suyun yüzeyinde hareket eden gizemli bir canlı fark etti. Yapılan dikkatli incelemede, kurbağa sesleri eşliğinde gölde yüzen bu canlının nadir görülen türlerden biri olan su samuru olduğu anlaşıldı.

İnsanlar Çekildi, Doğa Canlandı

Gün boyu insan hareketliliğine sahne olan göl kıyısı, gece yarısı sessizliğe bürünmesiyle asıl sahiplerine kaldı. Suyun yüzeyinde oldukça rahat tavırlarla yüzen su samuru, doğanın ne kadar zengin ve gizemli bir ekosisteme sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

O Anlar Cep Telefonu Kamerasına Yansıdı

Nadir rastlanan bu anlara şahitlik eden çevredeki bir vatandaş, o eşsiz dakikaları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, sevimli su samurunun göl yüzeyinde bir süre yüzerek avlandığı, ardından usulca suya dalarak gecenin karanlığında gözden kaybolduğu anlar yer aldı. Bölge halkı tarafından büyük ilgi gören bu görüntüler, Bolu'nun yaban hayatı zenginliğini de bir kez daha kanıtlamış oldu.

İHA