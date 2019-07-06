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BOLU'DA NÜKLEER SİLAH BAŞLIKLARI VE KALİFORNİYUM ELE GEÇİRİLDİ
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  4. 06 Temmuz 2019 11:22

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Bolu'da düzenlenen operasyonda nükleer silah başlıkları ve "kaliforniyum" olduğu değerlendirilen ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan 18,01 gram radyoaktif madde ele geçirildi.

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Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Atatürk Orman Parkı yanında durdurulan bir otomobile operasyon düzenlendiği bildirildi.

Araç içinde yapılan aramada, nükleer silah başlıkları ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan 18,01 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, piyasada değeri yaklaşık 72 milyon dolar olduğu değerlendirilen ve ithali, sevki ve bulundurulması izne tabi olan maddenin, incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna gönderildiği ifade edildi.

Ekiplerin, ele geçirilen kaliforniyum maddesiyle ilgili 5 şüpheli hakkında soruşturma başlattığı belirtildi.

kimyasal , bolu , nükleer silah başlığı
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