Bolu'da şoke eden olay: Ayı zannettiği imamı tüfekle vurdu

Bolu'nun Mengen ilçesinde arıcılık yapan bir kişi, gece saatlerinde ayı zannettiği köy imamını tüfekle vurarak ağır yaraladı.

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Mengen ilçesine bağlı İlyaslar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köy camisinde yatsı namazını kıldıran imam M.Y., namaz sonrası evine dönerken arı kovanlarının bulunduğu evinin önünde bekleyen F.Ö.'nün tüfeğinden çıkan saçmalarla vuruldu. Ağır yaralanan Y.'ye ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan imamın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.Ö.'nün ifadesinde, kovanlarına sık sık ayıların geldiğini gece karanlığında çıtırtıları ayı zannederek ateş ettiğini ve imamı yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA