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  4. 06 Ekim 2020 21:33

Bolu'da yangın paniği! 2 katlı ev küle döndü

Bolu’nun Mengen ilçesinde çıkan yangın nedeniyle 2 katlı ahşap ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Bolu'da yangın paniği! 2 katlı ev küle döndü
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Edinilen bilgiye göre, Mengen ilçesi Karakaya köyü Hacıoğlu mahallesinde Raif Alagöz ve ailesine ait olan 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Mengen ve Gökçesu itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında 2 katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

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