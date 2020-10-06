Bolu'da yangın paniği! 2 katlı ev küle döndü

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Edinilen bilgiye göre, Mengen ilçesi Karakaya köyü Hacıoğlu mahallesinde Raif Alagöz ve ailesine ait olan 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Mengen ve Gökçesu itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında 2 katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
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