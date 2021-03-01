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  4. 01 Mart 2021 17:07

Bolu'da yangın paniği! Görenler dışarı koştu

Bolu'da bir köy evinde çıkan yangını gören vatandaşlar bölgeye giderek eşyaları çıkarmak için yardımda bulundu.

Bolu'da yangın paniği! Görenler dışarı koştu
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Ömerler köyünde Abdullah Çelikcan'ın ailesiyle birlikte yaşadığı 2 katlı evin üst katında soba bacasından saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, önce evin çatısını, ardından da üst katını sardı. Yangını fark eden aile, evi tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Müdahale sırasında aile ve komşuları, evdeki eşyaların yanmaması için seferber oldu. Eşyalar dışarı taşınırken, yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında evin üst katı tamamen kullanılamaz hale geldi.

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