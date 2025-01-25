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Bolu'daki yangın faciasında 11 gözaltı daha

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Kartalkaya’da yaşanan otel yangını faciasında otelin sahibine ait olduğu ve aynı ihmallerin bulunduğu Gazelle Resort ve Spa Otel'ine sıçradı. Gazzelle’den de dosyaya ilişkin 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı yangına ilişkin gözaltına alınan 14 kişiden aralarında işletme sahibi H.E. ile şirket genel müdürü E.A.’ın olduğu 9 kişi tutuklanmış, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı ihmallerin bulunduğu işletme sahibi H.E.'ün Gazelle Resort ve Spa Otel'inden de 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Grand Otel'in muhasebe personelleri C.Ö. ile M.S., Gazelle Otel Genel Müdürü A.D., Gazelle Otel teknik personelleri K.Ç., T.P. Grand Kartal Otel'in teknik personelleri M.D. ve G.O., Grand Otel Teknik Personeli B.U. ile B.B., Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İ.P. ve Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İ.K. gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan ancak isimleri öğrenilemeyen Gazelle Resort ve Spa Otel’de çalışan 4 personel adliyeye getirildi.

Jandarma ekipleri tarafından şahıslar adliyenin arka kısmındaki otoparktan savcılığa götürüldü.

İHA

Etiketler gazelle yangın otel gözaltı kartalkaya
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