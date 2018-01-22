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  4. 22 Ocak 2018 11:51

Bombalı aracı bırakan hain yakalandı

Bundan 2 sene önce Tunceli'de adliye lojmanlarına düzenlenen saldırıda bomba yüklü aracı bıraktığı belirlenen şüpheli Umut Deniz Şen, yakalandı.

Bombalı aracı bırakan hain yakalandı
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, adliye lojmanı önüne bombalı aracı park ederek kaçan şüphelinin Umut Deniz Şen olduğu tespit edildi.
Soruşturmayı genişleten Başsavcılığın yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Şen'in, İstanbul'da olduğu belirlendi. Gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Şen, Tunceli'ye gönderildi.

Emniyetteki işlemleri süren Şen'in, daha sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, 13 Haziran 2016'da terör örgütü mensuplarınca yaklaşık 300 kilogram el yapımı patlayıcı yerleştirilen araçla adliye lojmanlarına düzenlenen saldırıda 2'si polis 9 kişi yaralanmıştı.

AA

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