Bombalı eylem hazırlığındaki terörist öldürüldü

Malatya'ya bombalı eylem için geldiği belirlenen terörist yaşanan çatışmada öldürüldü. Öldürülen terörist ile birlikte çok sayıda patlayıcı ele geçirildi bildirildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Malatya İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, terör örgütü PKK elemanı bir kişinin bombalı saldırı için kentte geldiğini belirledi.Takibe alınan terörist için operasyon yapıldı. 'Teslim ol' çağrısına silahla karşılık verdiği belirtilen bombacı terörist etkisiz hale getirildi. Terörist ile birlikte çok sayıda patlayıcının ele geçirildi. Öldürülen teröristin kesin kimlik bilgileri ile ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.



