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Borç davası kanlı bitti

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Konya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi av tüfeği ile vurularak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kızılcalar Mahallesi 153367 Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, S.A.D. ve A.G. evde birlikte alkol aldı. Daha sonra evden ayrılan S.A.D. aracına binerek gitti. 

Bir süre sonra tüfek ile eve geri gelen S.A.D., kendisini yaklaşık 300 bin lira dolandırdığını iddia ettiği A.G. ile aralarında çıkan tartışmada yanında bulunan av tüfeği ile iki el ateş etti. Göğsünden vurulan A.G. olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı S.A.D. daha sonra suç aleti tüfekle karakola giderek teslim oldu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından A.G.’in cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İHA

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Etiketler konya alacak verecek borç
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