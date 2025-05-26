Boş arazide 13 yaşındaki çocuk öldürülmüş olarak bulundu
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Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde 13 yaşındaki Enes Ö., boş arazide iple boğularak öldürülmüş halde bulundu.
Olay, dün Çiçekdağı ilçesi Boyalık Mahallesinde meydana geldi. Boş arazide hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler, polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, isminin Enes Ö. olduğu belirlenen çocuğun iple boğularak öldürüldü tespit edildi.
Enes Ö.’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Enes Ö.’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, Akbıyıklı köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
DHA
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