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  4. 25 Ocak 2021 16:11

Boş kuyudan yardım çığlıkları! İtfaiye ekipleri böyle kurtardı

İstanbul Beylikdüzü Sahil Mahallesi Kuşkale Caddesi'nde bir binanın bahçesindeki kuyuya düşen 1 kişi itfaiye ekiplerinin yardımı ile kuratarıldı.

Boş kuyudan yardım çığlıkları! İtfaiye ekipleri böyle kurtardı
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Olay, İstanbul'da Beylikdüzü Sahil Mahallesi Kuşkale Caddesi üzerinde bulunan binanın bahçesinde yaşandı. Bahçe içerisinde bulunan kuyudan yardım çağrılarını duyan vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri kuyu üzerine halat sistemi kurdu.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından bir itfaiye ekibi, kurulan halat sistemi ile aşağı inip düşen adamı halata bağladı. İtfaiye ekiplerinin çabaları ile kuyudan çıkarılan ve vücudunda kırıklar ve yaralar oluştuğu belirlenen kişi, Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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