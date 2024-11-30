  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Boşanacakları gün dehşet saçtı: Eşini ve kızını bıçakla yaraladı

Boşanacakları gün dehşet saçtı: Eşini ve kızını bıçakla yaraladı

Boşanacakları gün dehşet saçtı: Eşini ve kızını bıçakla yaraladı
Güncelleme:

İzmir'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşinin evini boşanma davasındaki karar günü basarak hem eşini hem de kızını bıçakla yaraladı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde boşanma davasında karar duruşmasının görüleceği gün eşinin bulunduğu akraba evine basan A.B. (50), eşi U.B. (46) ile kendini engellemeye çalışan kızı B.B.'yı (20) bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan anne ve kızın tedavisi sürürken, gözaltına alınan A.B. tutuklandı.

Aliağa Belediyesi'nde hizmetli olarak çalışan 7 çocuk annesi U.B., 5 yıl önce aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan ve kendisine şiddet uygulayan eşi beyaz eşya satıcısı A.B.'ya boşanma davası açtı. Eşini ölümle tehdit ettiği için hakkında birçok kez uzaklaştırma kararı çıkartılan A.B., dün saat 08.00 sıralarında, boşanma davasının karar duruşmasından önce, U.B.'nın çocuklarını da yanına alarak sığındığı teyzesinin Maviköşe Mahallesi'ndeki müstakil evine gitti.

EVİN ÖNÜNDE PUSU KURDU

İddiaya göre, A.B., elindeki bıçakla, eşinin ve çocuklarının bulunduğu evin önünde pusu kurdu. Hemşire kızı B.B.'nın, evden çıkacağı sırada A.B. kapıya yöneldi. B.B., babasının içeri girmesine engel olmak istedi. Ancak A.B., kızını sol bacağından bıçakla yaraladı. Ardından içeri giren A.B., hakkında koruma kararı bulunan eşi U.B.'ya saldırıp, başı, sol kolu ve göğsünden aynı bıçakla onu da yaraladı.

İzmir'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşinin evini boşanma davasındaki karar günü basarak hem eşini hem de kızını bıçakla yaraladı.

ANNE İLE KIZININ DURUMU İYİ

A.B. olayın ardından kaçarken, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı anne ve kızını ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan anne-kızın durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. A.B. ise jandarma tarafından yakalandı. Balcı, götürüldüğü Aliağa İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

Etiketler boşanma davası karar günü boşanma davası erkek şiddeti boşanma aşamasındaki eş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'nin tepkiler nedeniyle geri çektiği yasa kanunlaştı! AK Parti'nin tepkiler nedeniyle geri çektiği yasa kanunlaştı! Asgari ücret için yeni zam oranı iddiası Asgari ücret için yeni zam oranı iddiası İşte konut kredisinde tüketiciden ''en düşük faizi'' isteyen 9 banka... İşte konut kredisinde tüketiciden ''en düşük faizi'' isteyen 9 banka... Reha Muhtar'dan eski eşi Deniz Uğur ile ilgili akılalmaz iddia Reha Muhtar'dan eski eşi Deniz Uğur ile ilgili akılalmaz iddia Prof. Dr. Naci Görür ''7 ve üzeri deprem olabilir'' demişti, deprem sonrası tekrar uyardı Prof. Dr. Naci Görür ''7 ve üzeri deprem olabilir'' demişti, deprem sonrası tekrar uyardı Suriyeli muhalifler Halep'i ele geçirdi Suriyeli muhalifler Halep'i ele geçirdi Suç makinesi kamerada: 100 kamera tek tek izlendi ve yakalandı Suç makinesi kamerada: 100 kamera tek tek izlendi ve yakalandı Antalya açıklarında deprem: AFAD'a göre 4,8, Kandilli'ye göre ise 5,2 Antalya açıklarında deprem: AFAD'a göre 4,8, Kandilli'ye göre ise 5,2 Bu görüntüler infial yarattı; Arda Güler'e su bile vermediler! Bu görüntüler infial yarattı; Arda Güler'e su bile vermediler! Hafta sonunun keyfini çıkartın; yağışlar geri dönüyor! Hafta sonunun keyfini çıkartın; yağışlar geri dönüyor!
Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vuran yemek tarifi Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vuran yemek tarifi İstanbul'da garip cinayet: ''Kocamın sevgilisi'' deyip bir erkeği öldürdü İstanbul'da garip cinayet: ''Kocamın sevgilisi'' deyip bir erkeği öldürdü Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı köylerde değişiklik Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı köylerde değişiklik Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: ''Ben hırsıza hırsız derim'' Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: ''Ben hırsıza hırsız derim'' Türkiye'nin eşsiz zirvesi bembeyaz gelinliğini giydi Türkiye'nin eşsiz zirvesi bembeyaz gelinliğini giydi Bakan açıkladı: Özel araçlara da kış lastiği zorunluluğu geliyor! Bakan açıkladı: Özel araçlara da kış lastiği zorunluluğu geliyor! OnlyFans'ın güzeli geliriyle dudak uçuklattı OnlyFans'ın güzeli geliriyle dudak uçuklattı 3 yıl sonra ekranlara geri dönen O Ses Türkiye'nin jürisi belli oldu 3 yıl sonra ekranlara geri dönen O Ses Türkiye'nin jürisi belli oldu Banka aracılığıyla ödeme limitleri yükseltildi Banka aracılığıyla ödeme limitleri yükseltildi İstanbul'da yıkım faciası: Göçük altındaki işçiyi kurtarma çalışmaları 16'ncı saatinde İstanbul'da yıkım faciası: Göçük altındaki işçiyi kurtarma çalışmaları 16'ncı saatinde