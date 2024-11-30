Boşanacakları gün dehşet saçtı: Eşini ve kızını bıçakla yaraladı

İzmir'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşinin evini boşanma davasındaki karar günü basarak hem eşini hem de kızını bıçakla yaraladı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde boşanma davasında karar duruşmasının görüleceği gün eşinin bulunduğu akraba evine basan A.B. (50), eşi U.B. (46) ile kendini engellemeye çalışan kızı B.B.'yı (20) bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan anne ve kızın tedavisi sürürken, gözaltına alınan A.B. tutuklandı.

Aliağa Belediyesi'nde hizmetli olarak çalışan 7 çocuk annesi U.B., 5 yıl önce aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan ve kendisine şiddet uygulayan eşi beyaz eşya satıcısı A.B.'ya boşanma davası açtı. Eşini ölümle tehdit ettiği için hakkında birçok kez uzaklaştırma kararı çıkartılan A.B., dün saat 08.00 sıralarında, boşanma davasının karar duruşmasından önce, U.B.'nın çocuklarını da yanına alarak sığındığı teyzesinin Maviköşe Mahallesi'ndeki müstakil evine gitti.

EVİN ÖNÜNDE PUSU KURDU

İddiaya göre, A.B., elindeki bıçakla, eşinin ve çocuklarının bulunduğu evin önünde pusu kurdu. Hemşire kızı B.B.'nın, evden çıkacağı sırada A.B. kapıya yöneldi. B.B., babasının içeri girmesine engel olmak istedi. Ancak A.B., kızını sol bacağından bıçakla yaraladı. Ardından içeri giren A.B., hakkında koruma kararı bulunan eşi U.B.'ya saldırıp, başı, sol kolu ve göğsünden aynı bıçakla onu da yaraladı.

ANNE İLE KIZININ DURUMU İYİ

A.B. olayın ardından kaçarken, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı anne ve kızını ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan anne-kızın durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. A.B. ise jandarma tarafından yakalandı. Balcı, götürüldüğü Aliağa İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA