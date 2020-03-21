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  4. 21 Mart 2020 13:29

Boşandığı eşini takip edip, dehşeti yaşattı!

Antalya'da Ali K., boşandığı Çiğdem B.'yi takip edip tabancayla vurdu. Kasığından yaralanan kadın tedaviye alındı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Boşandığı eşini takip edip, dehşeti yaşattı!
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Olay, saat 09.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi Emniyet Caddesi üzerindeki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Bir çocuk annesi Çiğdem B. (41), marketten alışveriş yaptıktan sonra bir yakınına kahvaltıya gitmek için yürümeye başladı.

Boşandığı eşi Ali K.(43) da kadını takibe aldı. B., elindeki poşetlerle apartman girişine geldiğinde, Ali K., karşısına geçip tabancayla ateş etti.

Çiğdem B., sağ kasığından vurularak yaralanırken, Ali K. kaçtı. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı B., ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

Kadın, tedaviye alınırken, polis, saldırının ardından otomobille kaçan Ali K.'yı arıyor.

Öte yandan kadının elinde poşetlerle binaya gelişi, Ali K.'nın takibi ve saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı.

YAKALANDI

Boşandığı Çiğdem B.'yi vurduktan sonra kaçan Ali K., olaydan 3 saat sonra yakalandı. Olay yerine 3 kilometre mesafedeki Uluç Mahallesi'nde devriye gezen polis ekibi tarafından gözaltına alınan Ali K., Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

DHA

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