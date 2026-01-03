Boşandığı eşiyle birlikte yaşıyordu, kayınbiraderi tarafından vurularak öldürüldü

Antalya'da 62 yaşındaki bir kadın tartıştığı eski kayınbiraderi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulukapı Mahallesi Aşağı Bayır Sokak'ta yaşayan H.Y. ile bitişik binada oturan babası A.Y. (72) arasında 23 Aralık'ta saat 13.00 sıralarında tartışma yaşandı.

H.Y., babası A.Y. ve ağabeyi Ö.Y.'ın bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği Gürcistan uyruklu N.D.'yi tabancayla ateş ederek yaraladı.

Sesleri duyan komşuların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı A.Y. ile N.D., ambulansla hastaneye götürüldü.

Durumu ağır olan A.Y. daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan A.Y., hayatını kaybetti. N.D., Manavgat Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Şüpheli H.Y. yakalanıp, tutuklanırken; yoğun bakımda tedavisi süren N.D. dün hayatını kaybetti.

N.D. cansız bedeni morga konuldu.

Diğer yandan H.Y.'ın ağabeyi Ö.Y.'ın da bu olaydan birkaç gün önce iş yerinde 2 kişiyi tabancayla öldürdüğü öğrenildi. (DHA)

DHA