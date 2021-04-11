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  4. Boşandığı kadını öldüresiye dövmüştü! Hakim karşısına çıkıyor

Boşandığı kadını öldüresiye dövmüştü! Hakim karşısına çıkıyor

Samsun’da 3 yıl önce boşandığı kadın Emriye M.'yi sokak ortasında 5 yaşındaki çocuğunun önünde öldüresiye döven zanlı hakim karşısına çıkıyor.

Samsun'un Canik ilçesinde boşandığı kadın Emriye Metegül'ü sokak ortasında 5 yaşındaki çocuğunun yanında darp eden ve tutuklanan İbrahim Z., hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame tamamlandı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
İddianamede hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçlarından 18 yıla kadar hapsi istenen Z., yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Z.'ın yargılanmasına 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak. Çok sayıda kadın platformunun da devreye girdiği olayın ilk duruşmasına kadın platformları ve çok sayıda avukatın da katılacağı öğrenildi. 

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Etiketler hakim eşçocuk boşandığı eşini
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