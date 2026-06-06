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Boşanma aşamasındaki cani eşini markette vurmak istedi, başaramayınca bıçakla yaraladı!

Boşanma aşamasındaki cani eşini markette vurmak istedi, başaramayınca bıçakla yaraladı!
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Mersin'in Silifke ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Latife D.'yi markette tüfekle vurmaya çalışan 9 suç kaydı bulunan U.D., çalışanların müdahalesiyle silahını düşürünce eşini bıçaklayarak ağır yaraladı.

Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'nde dün gece saat 23.00 sıralarında kan donduran bir kadına şiddet olayı yaşandı.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Latife D.'yi (34) alışveriş yaptığı markette tüfekle vurmaya kalkan, ancak çalışanların müdahalesiyle silahını düşüren U.D. (37), eşini bıçaklayarak ağır yaraladı.

Acil olarak Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesi sürerken, 9 ayrı suç kaydı bulunan saldırgan koca polis ekiplerince kısa sürede kıskıvrak yakalandı.

Adım Adım Takip Edip Markete Daldı

Olay, dün gece Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan yerel bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Latife D.'yi gölge gibi takip eden U.D., genç kadının alışveriş yapmak üzere markete girmesini fırsat bildi. Gözü dönmüş koca, yanında gizlediği tüfekle eşinin peşinden markete daldı.

Market Çalışanları Faciayı Önlemeye Çalıştı

Reyonlar arasında kıstırdığı eşine tüfeği doğrultarak tetiği çekmek üzere olan U.D.'yi fark eden cesur market çalışanları, saniyeler içinde araya girdi. Çalışanların saldırganın üzerine atlamasıyla yaşanan arbede sırasında tüfek yere düştü. Ancak cinayet planından vazgeçmeyen saldırgan, bu kez belinden çıkardığı bıçağa sarılarak eşi Latife D.'ye art arda darbeler indirdi.

9 Suç Kaydı Bulunan Şüpheli Gözaltında

Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadın için çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Latife D., Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay sonrası yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli koca ise Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin seri operasyonuyla suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin çeşitli suçlardan 9 ayrı kaydının bulunduğu tespit edilirken, olayla ilgili çok yönlü adli soruşturma başlatıldı.

DHA / İHA

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Etiketler mersin asayiş silifke kadına şiddet Latife D. markette saldırı kadın cinayetleri Silifke Devlet Hastanesi
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