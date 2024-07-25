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Boşanma aşamasındaki caniden aile boyu katliam: 3 ölü var

Boşanma aşamasındaki caniden aile boyu katliam: 3 ölü var
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Mersin'de bir kişi hem boşanma aşamasındaki eşini, hem kayınpederini hem de kayınvalidesini korkunç bir şekilde katletti.

Mersin'de M.Ö. (52) boşanma aşamasındaki eşi F.Ö. (21), kayınpederi İ.A. (56) ve kayınvalidesi E.A.'yı (54) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 01.30 sıralarında Toroslar ilçesine bağlı Darısekisi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ö., boşanma aşamasında olduğu eşi F.Ö., kayınpederi İ.A. ve kayınvalidesi E.A. ile görüştü.

Görüşme sırasında çıkan tartışmada Özel, tabanca ile eşi, kayınpederi ve kayınvalidesine ateş etti. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, F.Ö. ve İ.A.'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan E.A. da kurtarılamadı. M.Ö., olayda kullandığı tabanca ile polise teslim oldu. Soruşturma sürüyor. (DHA)

 

DHA

Etiketler mersin damat boşanma aşamasındaki eş katliam eşini kayınpederini kayınvalidesini öldürdü
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