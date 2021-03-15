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  4. Boşanma aşamasındaki eşine dehşeti yaşattı!

Boşanma aşamasındaki eşine dehşeti yaşattı!

Niğde'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından markette tabancayla vurulan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Niğde'de boşanma aşamasındaki M.Y. (48) ile S.Y. (47) çifti, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Saygı Sokak'ta konuşmak için buluştu.

Çiftin aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine S.Y, kocasının belindeki tabancayı görünce çevredeki bir markete sığındı.

Eşinin peşinden giden M.Y, marketin içinde S.Y'ye tabancayla ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, M.Y'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çiftin 2 çocuklarının bulunduğu, S.Y'nin sınıf öğretmeni olduğu öğrenildi.

Etiketler boşanma boşanma aşaması
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