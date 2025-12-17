Boşanma aşamasındaki eşini katleden caniye ''iyi hal'' indirimi

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini 9 kurşunla katleden katil zanlısı eşi olacak caninin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkemenin boşanma aşamasındaki eşini katleden caniye iyi hal indiriminde faydalandırması büyük tepki çekerken öldürülen genç kadının annesi duruşma sonrasında sinir krizi geçirdi.

Antalya'da boşanma aşamasındaki F.T.'nı (52) 9 kurşunla öldüren S.T. (48) ile kaçmasına yardım ettiği arkadaşı F.İ.'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, S.T.'na ağırlaştırılmış ömür boyu hapis verip, 'iyi hal' indirimi uyguladı. Sanığın cezası ömür boyu hapse çevrilirken, anne M.S. duruşma sonrası sinir krizi geçirdi.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki Atapark Konutları Sitesi'nin yöneticisi F.T.'nın 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki S.T., 12 Eylül 2024'te saat 05.00 sıralarında eve geldi. S.T., tabancayla eşine ateş edip, kaçtı. Bu sırada odasında uyurken silah seslerine uyanan çiftin kızları İ.T. (16), kabus gördüğünü düşünüp yeniden uyudu. Lise öğrencisi İ.T., saat 08.30 sıralarında okul arkadaşından gelen telefonla uyandı.

ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ

Odasından çıkan İ.T., annesini kanlar içinde görünce evden çıkıp, karşı komşusunun kapısını çaldı. Eve gelen komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, F.T.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, Kemer ilçesinde bir eğlence merkezinde koruma olarak çalıştığı belirlenen S.T.'nı yakalamak için çalışma başlattı.

KORKUTELİ'DE YAKALANDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen cinayet büro amirliği ekipleri, S.T.'nın, arkadaşı F.İ.'ın aracıyla Korkuteli ilçesine gittiğini tespit etti. Ekipler, S.T. ve F.İ.'ı saklandıkları yerde, suç aleti tabancayla yakaladı. S.T. ile kaçmasına yardım ettiği öne sürülen F.İ. tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

S.T.'nın 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme', F.İ.'ın ise 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye yardım ve yataklık' suçlamasıyla yargılandığı davanın 9'uncu duruşması, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Önceki duruşmada mütalaasını veren savcı, 2 sanık için ağırlaştırmış ömür boyu hapis cezası talep etti. Son savunmasını yapan sanık S.T., "Amacım öldürmek değildi, 30 yıldır eşime karşı bir şiddetim olmadı. Pişmanım" diye konuştu. Olaya müdahil olmadığını belirten sanık F.İ. ise "Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

2 SUÇTAN BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, S.T.'na ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verip, 'iyi hal' indirimi uyguladı. Sanığın cezası ömür boyu hapse çevrilirken, diğer sanık F.İ. ise 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık S.T., 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından da delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

'ÖDÜL GİBİ CEZA'

Duruşma sonrası sinir krizi geçiren maktulün annesi M.S., adliye önünde bayıldı. Çevrede bulunan sağlık ekibi, M.S.'ya müdahale etti. Karara tepki gösteren M.S., "Cezaevinde o suçlular bayram edecek. Çocuklarımız, kadınlarımız öldürülüyor. Verilen ceza hak mıdır? Benim çocuğum toprağın altında yatıyor, öldürüldü. Paramparça edildi. Orada yiyip içip yatacaklar. Ödül gibi ceza" dedi.

'SANIĞA 'TASARLAYARAK ÖLDÜRME' SUÇUNDAN CEZA VERİLMEDİ'

Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği avukatı Yağmur Burçin Sayın Kurt ise "Biz kadınlar olarak bugün can güvenliğimizin olmadığını bir kez daha gördük. Elini kolunu sallayan herkesin, bir başkasını öldürebileceği yönünde bir karar çıktı. Sanık hakkında iyi hal indirimi uygulandı. Bunun gerekçesini ise hala bilmiyoruz. Sanık, 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından da beraat etti. Oysa ortada tüm deliller mevcuttu. Cinayetin tasarlanarak ve planlanarak işlendiği herkesin gözü önünde açıktı. Ancak 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ceza verilmedi. Savcılık mütalaasının tam tersine, sanığa 'iyi hal' indirimi uygulanarak müebbet hapis cezası, F.İ.'a ise 19 yıl hapis cezası verildi. 'İyi hal' indirimini duyduktan sonra onların içi rahatlamıştır. Tüm yasal yolları sonuna kadar kullanacak, mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu kararı istinafa taşıyacağız" dedi. (DHA) 

