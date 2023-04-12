Boşanma aşamasındaki eşini katletmişti... Savunması şoke etti!

İzmir'de boşanma aşamasındaki 5 aylık eşini öldürüp, eğlenmeye gittiği ortaya çıkan zanlı polis karakolunda verdiği şoke eden ifadeyle suçunu kabul etti.

İzmir'de boşanma aşamasındaki 5 aylık eşi Z.K.'ı (19) bıçaklayarak öldüren İ.K.’ın (31), polisteki ifadesinde, "Zehra'nın telefonunun ekranında bir erkeğe ait fotoğrafı görünce kendime hakim olamadım, olayı gerçekleştirdim" dediği belirtildi. İ.K., adliyeye sevk edildi.

Olay, Tarihi Kemeraltı Çarşısı 846 Sokak'taki bir iş hanının 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Bir kağıt fabrikasında işçi olan İ.K., boşanma aşamasındaki 5 aylık eşi Z.K.'ı, pazartesi akşamı konuşmak için amcasına ait boş daireye çağırdı. İ.K., çıkan tartışmada eşini karnının 3 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Dün saat 10.30 sıralarında Karşıyaka Polis Merkezi Amirliği'ne giden İ.K., eşini öldürdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine adrese giden polis, Z.K.'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Evliliklerinin 3'üncü ayından itibaren eşinin kendisine şiddet uygulaması nedeniyle kadın sığınma evinde kalmaya başladığı öğrenilen Z.K.'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. İ.K., ifadesinde, eşini öldürdükten sonra bir eğlence mekanına giderek eğlendiğini söyledi.

Polisteki sorgusunda, eşinin başka erkeklerle görüştüğünü iddia edip, boşanma sürecini başlattıklarını belirten İ.K., "Avukatlar, boşanma protokolü için hazırlık yapıyordu. Olay günü de konuşmak için amcasına ait boş dairede bir araya geldik. Zehra'nın telefonunun ekranında bir erkeğe ait fotoğrafını görünce kendime hakim olamayıp, olayı gerçekleştirdim" dedi. İ.K., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Z.K.'ın cenazesinin bugün ikindide memleketi olan Aydın'ın Söke ilçesindeki Mescid Camii'nde toprağa verileceği bildirildi.

DHA