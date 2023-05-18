Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü

Türkiye bugün de yine yeni güne bir kadın cinayeti ile başladı. Gaziantep'te yaşanan korkunç olayda genç bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında pompalı tüefekle katledildi.

Gaziantep'te bir şahıs, tartıştığı boşanma aşamasındaki karısını sokak ortasında pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Yaşanan olayın ardından kaçan katil zanlısı koca yakalandı. Olay, gece saat 23.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, N.Ö. (44) ile boşanma aşamasındaki eşi D.Ö. (43) tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma evden sokağa taştı. N.Ö., tartışma sırasında boşanma aşamasındaki eşi D.Ö.'ye pompalı tüfekle ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybetti Yaşanan olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. D.Ö.'nün cansız bedeni, olay yerinde tamamlanan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Katil zanlısı koca yakalandı Olay sonrası kaçan katil zanlısı koca N.Ö. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. İHA